Смородская: Я удивлена, что Изидор переходит в «Зенит»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе нападающего столичного клуба Вильсона Изидора в питерский «Зенит».

Спортивный деятель отметила, что удивлена данному трансферу, ведь он не будет там играть больше, чем в «Локомотиве», да и к тому же «железнодорожники» продают игрока своему конкуренту.

«Значит, они не особо нуждались в Изидоре. Возможно, и деньги сейчас нужны «Локомотиву», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 23-летний футболист проведёт ближайший сезон в питерской команде на правах аренды.