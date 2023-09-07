​Переход Изидора в «Зенит» согласован

Всё идёт к тому, что нападающего Вильсона Изидора очень скоро можно будет увидеть в футболке «Зенита». Согласно данным «Матч ТВ», переход 23-летнего француза в питерский клуб из «Локомотива» был согласован. Изидор уже сообщил об этом команде.

«Я хочу покинуть «Локо», чтобы больше играть. «Локомотив» принял предложение только от «Зенита» за те же деньги, что предлагали «Марсель» или «Мец», - сказал Изидор команде.

За «Локомотив» Вильсон Изидор выступал с января 2022 года. С тех пор француз провёл 42 матча, в которых забил 19 голов.

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, а «Зенит» - второе.

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аренду Изидора