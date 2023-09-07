Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «быки» немного поменяли философию, ведь раньше они были за красивый футбол, а сейчас играют за результат.

«Но сезон длинный, поэтому главное, чтобы стабильность у них сохранялась», — заявил Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После семи проведенных туров РПЛ подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на три балла.