Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт сезона южан.

- Как оцениваете стартовый отрезок для «Ростова»?

- Катастрофой я бы его не назвал, но он неудовлетворительный. Это однозначно.

- Какие проблемы нужно решать «Ростову» в эту паузу, и насколько это реально с учетом того, что Валерий Карпин уехал в сборную?

- Это и есть основная проблема, что тренер уехал в сборную и не может работать с командой. Хотя он забрал туда пять человек. С одной стороны – неудачный старт, а с другой - он все-таки взял в сборную пять человек. Это вопрос. А так, конечно, важно, чтобы тренер был с командой и начал выстраивать игру, потому что она сейчас явно не выстроена. Есть разбалансировка во всем. С чем это связано – можно найти много факторов. Взяли новых футболистов, которые не вписались в игру, а старые потерялись. Найти оптимальные связи не получается. Есть большие проблемы в обороне. Команда много пропускает. Поэтому тяжело ей будет без тренера.

- Может быть такая ситуация, как пару лет назад, когда после неудачных матчей «Ростова» Карпин сосредоточился на сборной России и перезагрузился, после чего вернулся в «Ростов», где стал снова прекрасно работать?

- Не за две недели. Он уходил на длительный срок. Карпин поднабрался там идей, а «Ростову» как раз необходимы новые идеи. Надо что-то менять, потому что к этой игре клуба все адаптировались. А свежих идей нет, которые могли бы поставить в тупик соперника. Вот попробовали в матче с «Динамо» поставить в защиту двух крайних игроков обороны, но это не сработало. Стало еще хуже. Потом перегруппировались и что-то выправили. На мой взгляд, нужны именно новые идеи.

- Какие матчи понравились в этом сезоне?

- Цельных игр не было. Может, на Кубок только. Но это не показатель, потому что там играют не основные составы и тренеры экспериментируют.

- Много было игр, в которых «Ростов» не добрал очки?

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- Это сложный вопрос. Где-то недобрал, где-то перебрал. С «Факелом» в первом туре игра была победная, команда доминировала на поле, но могла и не выиграть. Гости много атаковали, могли забить в конце. И так было во многих встречах. Взять второй тур с «Зенитом». Было полное преимущество питерцев, но «Ростов» забил в самом конце с пенальти.

- Кого могли бы отметить из игроков по началу сезона?

- Никого. Все ребята выступают ниже того, что было в том сезоне. Уткин явно сдал. Мелёхин много ошибается, хотя является кандидатом в сборную. Песьяков стал хуже играть. Любого возьмите – такая же ситуация. Это очевидно, если ты находишься на одиннадцатом месте. Сама таблица наглядно показывает, что вся команда стала хуже.

- На что в этом сезоне может рассчитывать «Ростов»?

- На попадание в десятку. Селекция была полностью провалена. Те, кто пришел, не усилили команду.

Елена Григорьевская