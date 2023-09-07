Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Ростов» будет бороться только за десятку, селекция была полностью провалена» эксклюзив

07 Сентября 2023 • 16:25 Комментировать
Балтика
...
Ростов
16.09 21:15

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт сезона южан.

- Как оцениваете стартовый отрезок для «Ростова»?

- Катастрофой я бы его не назвал, но он неудовлетворительный. Это однозначно.

- Какие проблемы нужно решать «Ростову» в эту паузу, и насколько это реально с учетом того, что Валерий Карпин уехал в сборную?

- Это и есть основная проблема, что тренер уехал в сборную и не может работать с командой. Хотя он забрал туда пять человек. С одной стороны – неудачный старт, а с другой - он все-таки взял в сборную пять человек. Это вопрос. А так, конечно, важно, чтобы тренер был с командой и начал выстраивать игру, потому что она сейчас явно не выстроена. Есть разбалансировка во всем. С чем это связано – можно найти много факторов. Взяли новых футболистов, которые не вписались в игру, а старые потерялись. Найти оптимальные связи не получается. Есть большие проблемы в обороне. Команда много пропускает. Поэтому тяжело ей будет без тренера.

- Может быть такая ситуация, как пару лет назад, когда после неудачных матчей «Ростова» Карпин сосредоточился на сборной России и перезагрузился, после чего вернулся в «Ростов», где стал снова прекрасно работать?

- Не за две недели. Он уходил на длительный срок. Карпин поднабрался там идей, а «Ростову» как раз необходимы новые идеи. Надо что-то менять, потому что к этой игре клуба все адаптировались. А свежих идей нет, которые могли бы поставить в тупик соперника. Вот попробовали в матче с «Динамо» поставить в защиту двух крайних игроков обороны, но это не сработало. Стало еще хуже. Потом перегруппировались и что-то выправили. На мой взгляд, нужны именно новые идеи.

- Какие матчи понравились в этом сезоне?

- Цельных игр не было. Может, на Кубок только. Но это не показатель, потому что там играют не основные составы и тренеры экспериментируют.

- Много было игр, в которых «Ростов» не добрал очки?

Реклама


- Это сложный вопрос. Где-то недобрал, где-то перебрал. С «Факелом» в первом туре игра была победная, команда доминировала на поле, но могла и не выиграть. Гости много атаковали, могли забить в конце. И так было во многих встречах. Взять второй тур с «Зенитом». Было полное преимущество питерцев, но «Ростов» забил в самом конце с пенальти.

- Кого могли бы отметить из игроков по началу сезона?

- Никого. Все ребята выступают ниже того, что было в том сезоне. Уткин явно сдал. Мелёхин много ошибается, хотя является кандидатом в сборную. Песьяков стал хуже играть. Любого возьмите – такая же ситуация. Это очевидно, если ты находишься на одиннадцатом месте. Сама таблица наглядно показывает, что вся команда стала хуже.

- На что в этом сезоне может рассчитывать «Ростов»?

- На попадание в десятку. Селекция была полностью провалена. Те, кто пришел, не усилили команду.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА РОСТОВ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук пропускает матчи сборной
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин оценил перспективы Изидора в «Зените»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я удивлена, что Изидор переходит в «Зенит»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Переход Изидора в «Зенит» согласован
16:27 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о лидерстве «Краснодара»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Я не против Fan ID»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Рябчук пропускает матчи сборной по личным причинам
16:08 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Претендовать на «Золотой мяч» в «Рубине» Кварацхелии было бы сложно»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о своём будущем
15:48 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Даже «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» часто совершают провальные трансферы»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «ЦСКА не смог договориться с «Родиной» о переходе Тимошенко»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Кривцов — один из лучших полузащитников РПЛ»
15:03 · Россия. Премьер-лига
​Сорокин вернётся в «Рубин»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аренду Изидора
14:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Изидор не хочет играть в «Локомотиве», то лучше, чтобы он ушёл»
Все новости
Рекомендуем