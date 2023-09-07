Черчесов: «Я не против Fan ID»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о введении Fan ID.

Специалист отметил, что его немного напрягает посещаемость, ведь раньше стадион «Краснодара» всегда был заполнен, а сейчас пустеет.

«На чемпионат ходит меньше, чем на Кубок России, хотя зритель может получить определённый комфорт на этих стадионах. Я не против Fan ID, потому что раз его сделали, значит, он для чего-то нужен», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что пропускная система действует на матчах РПЛ с начала календарного года. Активные болельщики приняли решение бойкотировать игры до полной отмены закона.