Защитник «Спартака» Рябчук пропускает матчи сборной по личным причинам

Защитник Олег Рябчук, который в летнее трансферное окно перебрался в «Спартак», не поможет сборной Молдовы в ближайших матчах по личным причинам.

«Он попросил разрешения пропустить матчи против Австрии и Фарерских островов по личным причинам», - говорится на сайте Федерации футбола Молдовы.

За «Спартак» Рябчук успел провести шесть матчей. Результативными действиями молдавский защитник не отмечался.

Товарищеский матч против Австрии сборная Молдовы проведёт сегодня, 7 сентября. А матч отбора на Евро-2024 против Фарерских островов молдаване проведут в воскресенье, 10 сентября.