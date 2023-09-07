Нигматуллин: «Претендовать на «Золотой мяч» в «Рубине» Кварацхелии было бы сложно»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия был номинирован на «Золотой мяч».

Напомним, что сейчас 22-летний грузин выступает за «Наполи». В прошлом сезоне Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии, в котором неаполитанской команде удалось выиграть главный трофей.

«Безусловно, на определённом этапе карьеры ему помогло выступление в чемпионате России, но претендовать на «Золотой мяч» ему помогло выступление в «Наполи». Сделать это в «Рубине», было бы крайне сложно», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» два матча, в которых отметился одной результативной передачей. Сейчас рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет 85 миллионов евро.