Российский специалист Станислав Черчесов высказался о своём будущем.

Экс-тренер сборной России заявил, что он не предпринимал никаких действий, чтобы куда-то попасть, к тому же у каждого клуба есть свои задачи, если он сможет решить их, то рассмотрит предложение.

«Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как этого добиться», - заявил Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

60-летний тренер на данный момент находится без работы после того, как был отправлен в отставку из венгерского «Ференцвароша».