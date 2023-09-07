Лепёхин — о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Даже «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» часто совершают провальные трансферы»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз может перейти в «Зенит» на правах аренды с опцией обязательного выкупа. По мнению Лепёхина, сейчас сложно давать оценку потенциальному трансферу.

«Если речь идёт об обычной аренде, то «Зенит» ничем не рискует, но нужно дождаться официального подтверждения этого перехода. Если там фигурирует обязательный выкуп, то это уже другое дело. Впрочем, даже такие клубы, как «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» часто совершают провальные трансферы», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 6 миллионов евро.