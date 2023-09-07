Агент: «ЦСКА не смог договориться с «Родиной» о переходе Тимошенко»

Олег Ерёмин, агент нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, сообщил о том, что ЦСКА не смог договориться о трансфере 24-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Родина» хотела заработать на продаже Тимошенко минимум 1,5 миллиона евро.

«Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, «Родина» не хочет его продавать в летнее трансферное окно», — приводит слова Ерёмина Sport24.

При этом агент не стал исключать возможного перехода Тимошенко в ЦСКА грядущей зимой. Однако, как отмечает Ерёмин, в услугах его клиента заинтересованы и другие клубы.

В текущем сезоне Тимошенко провёл за «Родину» восемь матчей, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 600 тысяч евро.