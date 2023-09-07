Тарханов: «Кривцов — один из лучших полузащитников РПЛ»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в нынешнем сезоне.

Специалист назвал 21-летнего футболиста одним из лучших полузащитник РПЛ, который с каждым новым сезоном становится только сильнее.

«Думаю, Кривцов — один из лучших полузащитников РПЛ, качественный футболист. У него хорошая техника, пас, он очень работоспособный. Такие игроки нужны любой команде», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. После семи туров РПЛ южане возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 17 набранных очков.