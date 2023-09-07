​Сорокин вернётся в «Рубин»

Защитник Егор Сорокин переходит из «Краснодара» в «Рубин». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 27-летний Сорокин вернётся в казанский клуб бесплатно.

Отмечается, что «Краснодар» давно хотел попрощаться с Сорокиным по причине его высокой заработной платы в 900 тысяч евро за сезон.

Ранее за первую команду «Рубина» Егор Сорокин провёл 66 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт семь голов.

После семи сыгранных туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Рашида Рахимова смогла набрать шесть зачётных баллов.