​Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аренду Изидора

Нападающий Вильсон Изидор близок к тому, чтобы сменить «Локомотив» на «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб арендует 23-летнего француза до конца сезона. За аренду «сине-бело-голубые» заплатят 1,35 миллиона евро. В соглашении между клубами будет прописана опция выкупа Изидора, но она не будет обязательной.

Ранее в прессе появлялась другая информация. Сообщалось, что опция выкупа Изидора «Зенитом» по завершению сезона будет обязательной.

Вильсон Изидор представляет «Локомотив» с января 2022 года. Форвард провёл за «железнодорожников» 42 матча, в которых забил 19 голов.