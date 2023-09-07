Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему 32-летний российский нападающий Александр Кокорин, недавно вернувшийся в аренду в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины», не реализовал свой потенциал в полной мере.

- Помните, что я сказал вам в прошлом году по поводу Кокорина? Если с мозгами у него всё нормально, он должен был оставаться в «Арисе». В том клубе, который его принял, где он заиграл, восстановил свою форму, вернул любовь зрителей к себе. Зачем он пошёл тренироваться в «Фиорентину», или это агент ему наговорил? Да, Кокорин принадлежит «Фиорентине», но давным-давно пошёл бы он на предложение «Ариса», который оставил бы его у себя. И Кокорин начал бы сразу в этом сезоне продолжать своё восстановление в «Арисе», где ему комфортно, где он начал играть и забивать.

Кокорину никто никогда не даст играть в «Фиорентине». Если он и его агент думали иначе, то они ошибались. Наши журналисты писали, что вот Кокорин тренируется в «Фиорентине», вот он попал в список из восемнадцати. Да что вы дурите? Поймите, если бы он попал в восемнадцать, никто бы его оттуда не отдал. А через два дня Кокорин уезжает в «Арис». Зачем противоречить самим себе?

То, что Кокорин возвращался в «Фиорентину», объясняется только с финансовой точки зрения. Но, опять же, можно было договориться, предложить различные варианты для той же «Фиорентины». Он и не потеряет особо в деньгах, большую часть зарплаты по контракту ему будет платить «Фиорентина». Так что в финансовом отношении всё сделано правильно.

Тысячу раз можно говорить, что Кокорин не реализовал свой большой талант, и я здесь согласен. Человек, который был рядом с Кокориным и вёл его, или недопонимал ситуацию, или очень сильно закайфовал от того, что на этом футболисте можно зарабатывать неплохие деньги. Когда из «Динамо» Кокорин уходил в «Анжи», туда-сюда… Я так понимаю, вся карьера Кокорина была отдана не футболу, а финансам. Иначе я не могу объяснить действия Кокорина и его агента, почему всё так происходило.

К сожалению, у нас так часто бывает, что молодые и очень сильные футболисты уходят в небытие. Это Кокорин ещё держится на плаву, его завезли в Италию, а сколько пацанов растворилось здесь и пропало? Многие агенты любят снимать с молодых футболистов самую вкусную и хорошую пену, не заботясь о развитии карьеры игрока.

В России есть определённая когорта очень приличных агентов. У московских ребят больше возможностей и доступа в клубы Премьер-лиги. Среди них есть много порядочных агентов, я с ними знаюсь, дружил и дружу на сегодняшний день. Я сам не являюсь агентом каким-то продвинутым и не являюсь вообще агентом, я просто помогаю некоторым ребятам.

А есть периферийные агенты, которые занимаются Первой лигой и Второй лигой. И если РФС ратует за развитие футбола в стране, то должен обращать на них внимание. Надо смотреть, кто занимается молодыми ребятами не из клубов Премьер-лиги, под кого подписываются эти пацаны. Порядочный агент с головой погружается в дела молодого футболиста и живёт этим. Но где-то 70 процентов из них, к сожалению, проходимцы, которые просто садятся на уши пацану и его родителям, рассказывают сказки, склоняют подписывать какие-то непонятные документы, а потом бросают.

В Первой и Второй лигах нет таких денег, как в Премьер-лиге. Во второй лиге вообще никто друг у друга никого не покупает, там у клубов нет таких финансовых возможностей. Там зачастую агенты сначала рассказывают басни, заводят куда-то футболистов, снимают с них сливки, после чего идут наверх к элитным агентам и предлагают им этих игроков.

Порядочные агенты с периферии должны иметь возможность работать хотя бы с клубами Премьер-лиги из регионов – с «Сочи», «Балтикой», «Факелом», «Оренбургом», «Ахматом», «Рубином». Но эти клубы всё равно идут к московским агентам. Вот и получается, что у 80 процентов игроков из Премьер-лиги агенты из Москвы и Питера. Почему только на двух этих мегаполисах всё зациклено? Так не должно быть.

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«Система Кокорина» должна быть изжита в нашем футболе. Нельзя так разбрасываться своими талантами. Загубили парня – и никому нет до него дела. Можно только писать, где он, куда он пошёл. Или мусолить полтора года историю, как Кокорин и Мамаев подрались, или побили кого-то, или их побили, после чего их в тюрьму посадили. Но никто не задавался вопросом, по какой причине, если брать чисто футбольные, возникла та ситуация? Кто в тот момент был агентом Кокорина? Не периферийный человек, я думаю.

Почему талантливого футболиста привели в такое состояние? Его карьера, как комета, упала с неба, и всё. А мы понимаем и знаем, что это за талант. Когда уже РФС обратит внимание не на проведение Медиалиги смешной, которая превращает футбол в шоу, а на агентский аспект? Сейчас, такое ощущение, агенты интересуют Российский футбольный союз только в плане выплаты налогов. Кому РФС выдаёт агентские лицензии? Понятно, что можно сдать какие-то экзамены, но про этих людей вообще что-то знают?

В топ-чемпионатах, как называют наши журналисты лиги Англии, Германии, Испании, Франции и Италии, я думаю, вы не найдёте ни одного агента, которые не был бы насквозь проверен, во-первых, государством, а во-вторых, футбольным союзом. И не являются там ведущими агенты именно из Рима, Парижа, Мадрида, Берлина и Лондона. Там наработанная система, которая даёт путь умным и предприимчивым агентам, которые действительно радеют за футболистов.

Я хоть и периферийный человек, но поездил по Европам, как говорится, и дружу сейчас со многими ребятами оттуда. Не по каким-то линиям, но жизнь связала меня с тамошними ребятами-агентами и клубными руководителями. При этом я не сторонник того, чтобы кивать на Европу, что у неё всё хорошо, а у нас всё плохо. Наш футбол не умирает, отнюдь. Мы особо не растём сильно, но по крайней мере не деградируем, и появляется у нас много своих хороших молодых футболистов.

К сожалению, у нас пошла мода, что генеральные директора отдают свою команду на откуп тому или иному агенту, чтобы брать только его футболистов. А футболисты эти отыгранные уже давно, двадцать клубов за свою карьеру сменившие. Игроки, выбравшие для себя хождение по мукам, – так я их называю. Естественно, такая система очень пагубно влияет на молодых футболистов.

То, что Кокорин пришёл в «Арис», это он сделал совершенно правильно. По финансам у него там всё нормально, и играть он хорошо будет. Я даже не исключаю, что через какое-то время Кокорин обратит на себя внимание более сильного клуба и сможет поиграть ещё в Европе. Это мои мысли вслух. А так, на самом деле всё зависит от футболиста.

Я думаю, у Кокорина закончились его детские шалости и всё остальное, поэтому он опять хочет просто играть, как в начале своей карьеры. В «Арисе» он себя проявит. В этом клубе к нему очень хорошо относятся. В прошлом сезоне он внёс большую лепту, чтобы они стали чемпионами. Опять же, лучше бы он остался там без перерыва, не возвращаясь тренироваться в «Фиорентину».

Так что я рад за Кокорина, что он вернулся в «Арис». Он будет работать и жить среди греков-киприотов, а это народ достаточно порядочный и тёплый. Там его окружат теплотой и любовью. Не просто так он очень хорошо играл за «Арис» в прошлом сезоне. Выступление футболиста ещё в немалой степени зависит от атмосферы, в которой человек находится.