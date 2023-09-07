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Булыкин: «Если Изидор не хочет играть в «Локомотиве», то лучше, чтобы он ушёл»

07 Сентября 2023 • 14:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может арендовать 23-летнего француза с обязательством выкупа по окончании нынешнего сезона. Сумма сделки составит около 6 миллионов евро.

По мнению Булыкина, если Изидор хочет уйти, то «Локомотиву» стоит его отпустить.

«Есть несколько нюансов важных: хотел ли он играть, или не хотел. От этого всё зависит. Если не хочет играть в «Локомотиве», то лучше, чтобы он ушёл. Потому что, не будет тренироваться, выкладываться и будет сидеть на скамейке», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, Изидор защищает цвета «Локомотива» с января 2022 года. В общей сложности в составе «железнодорожников» форвард провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин Вильсон Изидор
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