Булыкин: «Если Изидор не хочет играть в «Локомотиве», то лучше, чтобы он ушёл»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может арендовать 23-летнего француза с обязательством выкупа по окончании нынешнего сезона. Сумма сделки составит около 6 миллионов евро.

По мнению Булыкина, если Изидор хочет уйти, то «Локомотиву» стоит его отпустить.

«Есть несколько нюансов важных: хотел ли он играть, или не хотел. От этого всё зависит. Если не хочет играть в «Локомотиве», то лучше, чтобы он ушёл. Потому что, не будет тренироваться, выкладываться и будет сидеть на скамейке», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, Изидор защищает цвета «Локомотива» с января 2022 года. В общей сложности в составе «железнодорожников» форвард провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.