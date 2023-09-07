Экс-судья ФИФА Николаев: «Карасёва могут снова привлекать к европейским матчам»

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев не исключает, что арбитра Сергея Карасёва в ближайшее время вновь начнут привлекать к европейским матчам. Напомним, Карасёв ранее регулярно обслуживал матчи на международном уровне.

«Поскольку Сергей сдал нормативы, его будут рассматривать, чтобы привлекать к матчам», – цитирует Николаева издание «Газета.Ру».

Отметим, что Николаев также выразил надежду, что на прежний уровень также вернётся сборная России, которая пока отстранена от участия в международных соревнованиях. Команда пропустила чемпионат мира в Катаре, а также была не допущена к квалификации на Евро-2024.