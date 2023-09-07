Билялетдинов — о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Непонятное решение, если это действительно так»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Зенит».

Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский клуб близок к подписанию 23-летнего француза. Также в услугах Изидора заинтересованы ЦСКА и «Краснодар».

Билялетдинов усомнился в достоверности этих слухов, так как ранее сообщалось, что Изидор хочет сменить чемпионат.

«Странно как-то. Вроде Изидор рвался из России в другой чемпионат. Непонятное решение, если это действительно так. Если игрок не хочет оставаться именно в лиге, это одна история. Если его что-то не устраивало в «Локомотиве», уже другая история», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 6 миллионов евро.