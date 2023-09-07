​Марио Фернандеса наказали за забег во время празднования гола в ворота ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес совершил забег от скамейки запасных к угловому флажку на другой части поля после того, как команда сравняла счёт в игре против ЦСКА. К тому моменту Фернандес уже был заменён, поэтому он нарушил регламент, покинув техническую зону. На заседании КДК РФС за это нарушение Фернандеса наказали штрафом в 10 тысяч рублей.

Стоит сказать, что забег Фернандеса к партнёрам по команде стал обсуждаемым, ведь ранее он на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА. На протяжении игры фанаты «армейцев» активно освистывали Марио.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счётом 1:1.