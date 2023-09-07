​ЦСКА интересовался форвардом Тимошенко

ЦСКА проявлял интерес к нападающему Ивану Тимошенко из «Родины». Тем не менее, сумма в 1,5 миллиона евро за этого игрока показалась «армейцам» слишком высокой. С тех пор контактов между клубами не было, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ивану Тимошенко 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 600 тысяч евро. В восьми матчах Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023/2024 Тимошенко записал на свой счёт пять голов.

На текущий момент «Родина» занимает шестое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.