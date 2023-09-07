​Уткин – о словах Салиховой: «Судя по всему, «Спартак» «Краснодар» и не заметил»

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком» (2:0) в седьмом туре Премьер-лиги.

«Говорят, что «Краснодару» накануне матча показывали или зачитывали реплику Заремы Федун или Заремы Салиховой. Она сказала, что «Спартак» вообще не заметит «Краснодар». Судя по всему, и не заметил, потому что в действиях «Спартака» никакого отношения к «Краснодару» как к реальному субъекту не было. Как «Краснодар» пытался играть против «Спартака», мы понимаем. А вот как «Спартак» пытался играть против «Краснодара», это не ясно совершенно», - сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.