ЦСКА сделал несколько попыток подписать Изидора

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору.

Ранее сообщалось, что помимо ЦСКА интерес к 23-летнему французу проявляет «Зенит», являющийся фаворитом в борьбе за игрока.

По информации Metaratings, петербургский клуб действительно лидирует в гонке за Изидора, однако в текущее трансферное окно ЦСКА сделал несколько попыток подписать игрока «Локомотива». Отмечается, что переход Изидора в московский клуб возможен лишь в случае срыва переговоров футболиста с «Зенитом».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако». В составе «железнодорожников» нападающий успел провести 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского игрока в 6 миллионов евро.