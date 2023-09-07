​Уткин предположил, что Абаскаль выбирает состав «Спартака» с помощью колоды карт

Известный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу того, как рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль выбирает состав.

«Мне кажется, что Абаскаля кто-то обучил старинной и примитивной карточной игре в Акулину. Акулина – это пиковая дама. Нужно доставить карту вслепую у того, с чем ты играешь. Тот человек, который достаёт Акулину, тот проиграл. И мне кажется, что состав «Спартака» определяется доставанием карт. Может, сделана специальная колода, которую раскидывает Абаскаль накануне матчей, и таким образом складывается состав.

Рационального объяснения всей этой кадровой работе я не нахожу. Поэтому я ищу объяснения абсурдные», - сказал Уткин в программе «Футбольный клуб», которая вышла на его канале в YouTube.

Когда «Спартак» уволит Абаскаля