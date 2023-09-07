Попов: «Локомотив» может насолить Изидору, влепив ему огромный штраф»

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал ситуацию с нападающим московского «Локомотива» Вильсоном Изидором. Форвард самовольно покинул расположение клуба и уехал во Францию.

«Если «Локомотив» хочет насолить Изилору, надо влепить ему огромный штраф. Ему без разницы, он заработал много денег, можно спокойно позволить себе не играть полгода. Другое дело - кому он потом будет нужен», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Ранее в прессе появилась информация об интересе к французскому нападающему со стороны петербургского «Зенита». Стоимость Изидора, согласно оценке Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. В текущем сезоне Вильсон провел за «Локо» шесть игр, забил два мяча и отдал голевую передачу.