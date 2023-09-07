Булыкин оценил шансы Изидора заиграть в «Зените»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с нападающим Вильсоном Изидором. Игрок может продолжить карьеру в другом российском клубе.

«Изидор не хочет играть за «Локомотив». Он хочет играть в основе, но не думаю, что «Зенит» ему гарантирует место в старте. Изидор - неплохой футболист, умеет забивать, качество у него точно есть», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Вильсон самовольно покинул расположение «железнодорожников» и уехал во Францию. В текущем сезоне нападающий сыграл шесть матчей за «Локомотив», забил два мяча и отдал ассист.