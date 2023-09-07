​Изидор может перейти в «Зенит» - раскрыты условия

Нападающий Вильсон Изидор в ближайшее время может сменить «Локомотив» на «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», чемпион России может арендовать 23-летнего Изидора до конца сезона с опцией обязательного выкупа. Сумма сделки составит примерно 6 миллионов евро.

Ранее в «Локомотиве» сообщили о том, что Изидор самовольно покинул расположение клуба, несмотря на действующий контракт. Сторона игрока обвиняет «Локомотив» в нежелании вести конструктивные переговоры на фоне желания Вильсона сменить клубную прописку.

Матчи ближайшего тура РПЛ пройдут 15, 16 и 17 сентября.