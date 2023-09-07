Петржела: «Сборная России уверенно обыграла бы «Зенит»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, кто победил бы в гипотетическом поединке между «сине-бело-голубыми» и национальной сборной России.

«Если бы состоялся матч, команда Карпина уверенно обыграла бы соперника. Они должны быть самыми сильными в стране, я не могу представить другого исхода», - приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Сегодня, 7 сентября, сборная России проведет товарищескую встречу против олимпийской команды Египта. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.