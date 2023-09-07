​Арбитр Карасёв может возобновить работу на международных матчах

Российский арбитр Сергей Карасёв прошёл сбор судей УЕФА, где сдал все необходимые тесты и нормативы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», теперь Карасёв может возобновить работу на матчах под эгидой УЕФА.

Отмечается, что россияне могут получить первые за полтора года назначения от УЕФА уже в сентябре. При этом, скорее всего, пока что речь идёт о работе делегатов и инспекторов.

Напомним, что до внедрения санкций в отношении России Сергей Карасёв регулярно работал на международных играх. В 2021 году российский рефери даже обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».