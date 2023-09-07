«Краснодар» ищет усиление в атаку

«Краснодар» намерен оформить еще один переход до закрытия летнего трансферного окна.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», «быки» заинтересованы в приглашении атакующего футболиста на позицию правого вингера. Приоритет клуба - иностранный футболист. Однако не исключено, что краснодарцы могут подписать россиянина на эту позицию.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после семи туров. На счету команды 17 набранных баллов. В следующем матче чемпионата страны краснодарский коллектив на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Поединок состоится в субботу, 16 сентября.