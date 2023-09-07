Агент Изидора подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»

Агент нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изиидора Гарольд Ичбиа высказался об информации, что его клиент может перейти в питерский «Зенит».

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», - заявил Ичбиа в разговоре со Sport24.

Напомним, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива» и отказывается возвращение в Россию.

Контракт 23-летнего форварда с «железнодоржниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

Ранее Изидор выступал за «Монако».