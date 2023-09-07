Энрикес: «У «Балтики» есть время исправить ситуацию»

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о выступлении калининградской команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Мы не выиграли много матчей. Если будем работать, сможем исправить ситуацию. Настроение в команде из-за поражений? У нас есть время исправить ситуацию», - передает слова нападающего «Чемпионат».

После семи туров чемпионата России калининградская команда набрала три балла и замыкает турнирную таблицу. Следующий матч в рамках РПЛ «Балтика» проведет против «Ростова» на своем поле. Встреча состоится в субботу, 16 сентября.