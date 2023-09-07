Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает «Матч ТВ», агент игрока ведет переговоры с тремя клубами Российской премьер-лиги, среди которых также ЦСКА и «Краснодар», однако питерский клуб является главным претендентом.

Напомним, что форвард самовольно покинул расположение «Локомотива» и отправился в Европу, чтобы заключить контракт с французским клубом, однако переход не состоялся, после чего его агент заявил, что его клиент отказывается возвращаться в Россию.

Портал Transfermarkt оценивает Изидора в шесть миллионов евро.