Новичков ЦСКА Давила рассказал о своих целях

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила рассказал о своих целях на нынешний сезон.

Чилиец отметил, что необходимо сначала думать о команде, а затем уже оценивать свои индивидуальные заслуги.

«Я ставлю интересы коллектива и команды выше своих личных, но при этом стараюсь, чтобы мои цифры также были значительными — через них я помогаю команде», - заявил Давила в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что 25-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан лета 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.