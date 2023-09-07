Бывший защитник «Ростова» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Локомотиву» нужна конкуренция внутри клуба, чтобы команда могла бороться за призовые места в чемпионате России.

«Локомотив» в тот момент выстрелил, имею в виду концовку сезона. Сейчас по-другому все настраиваются на команду и требуют большего от «Локомотива» в какой-то степени. Опять же всё зависит от старта, и мы видим, что команда провалила старт. У «железнодорожников» есть игра, футболисты, но конкуренция должна быть в команде. Состав, который сейчас существует, хороший, но под высокие задачи нужна ещё конкуренция», — сказал Деменко.

После семи туров команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «Локомотив» сыграет на своём поле против «Оренбурга». Встреча состоится 17 сентября в Москве.