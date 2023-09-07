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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко объяснил, в чём нуждается «Локомотив», чтобы вести борьбу за призовые места в РПЛ эксклюзив

07 Сентября 2023 • 13:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший защитник «Ростова» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Локомотиву» нужна конкуренция внутри клуба, чтобы команда могла бороться за призовые места в чемпионате России.  

«Локомотив» в тот момент выстрелил, имею в виду концовку сезона. Сейчас по-другому все настраиваются на команду и требуют большего от «Локомотива» в какой-то степени. Опять же всё зависит от старта, и мы видим, что команда провалила старт. У «железнодорожников» есть игра, футболисты, но конкуренция должна быть в команде. Состав, который сейчас существует, хороший, но под высокие задачи нужна ещё конкуренция», — сказал Деменко.

После семи туров команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «Локомотив» сыграет на своём поле против «Оренбурга». Встреча состоится 17 сентября в Москве.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Деменко РПЛ
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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