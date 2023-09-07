«Урал» ведёт переговоры по двум игрокам БАТЭ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об информации, что уральский клуб заинтересован в услугах футболистов борисовского БАТЭ Владислава Малькевича и Валерия Бочерова.

«Мы интересуемся ими, ведем переговоры, скорее всего, один из них появится у нас после перерыва. Пока еще ничего не подписано, но как только завершим переговоры, сразу обо всем напишем», - приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что контракты обоих футболистов с белорусским клубом рассчитаны до конца 2023 года.

«Урал» после семи проведенных туров РПЛ располагается на пятой строчке в турнирной таблице.