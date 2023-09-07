Кассьерра и Бонгонда - в числе претендентов на лучшего игрока РПЛ

В официальном телеграм-канале Российской премьер-лиги представлен список номинантов на звание лучшего футболиста по итогам июля и августа.

В споре за индивидуальную награду сойдутся пятеро претендентов: Матео Кассьерра («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Тео Бонгонда («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»).

В нынешнем сезоне лучший игрок будет определен по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

После семи туров первое место в таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар», на второй строчке находится «Зенит», а топ-3 замыкают «Крылья Советов».