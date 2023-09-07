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Гладилин - об отставке Евсеева из «Факела»: «Руководители поторопились» эксклюзив

07 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал отставку главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.

«Я думаю, что руководители поторопились. Игры были на хорошем уровне, но результата пока не было. Никакой трагедии нет, ряд команд сейчас неудачно играют. Это решают всё равно руководители клуба, что там произошло, трудно сказать и объяснить», — сказал Гладилин.

Воронежский клуб после семи туров набрал четыре очка и идёт на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Евсеев возглавил «Факел» в концовке прошлого сезона и спас команду от вылета в ФНЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Валерий Гладилин РПЛ
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