Бывший защитник «Спартака», «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Не ожидаемая отставка. На что рассчитывала команда? Не думаю, что «Факел» хотел в пятерке находиться или призовых местах. Начало сезона только, семь матчей прошло. Понятно, что команду ждёт борьба за выживание. В том сезоне Евсеев справился, и в этом году тоже самое повторится, я думаю. Я удивлён, что его уволили», — сказал Дьяков.

Воронежский клуб после семи туров набрал четыре очка и идёт на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице чемпионата России. Евсеев возглавил «Факел» в концовке прошлого сезона и спас команду от вылета в ФНЛ.