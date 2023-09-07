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Дьяков: «Я удивлён, что Евсеева уволили» эксклюзив

07 Сентября 2023 • 12:40 Комментировать

Бывший защитник «Спартака», «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Не ожидаемая отставка. На что рассчитывала команда? Не думаю, что «Факел» хотел в пятерке находиться или призовых местах. Начало сезона только, семь матчей прошло. Понятно, что команду ждёт борьба за выживание. В том сезоне Евсеев справился, и в этом году тоже самое повторится, я думаю. Я удивлён, что его уволили», — сказал Дьяков.

Воронежский клуб после семи туров набрал четыре очка и идёт на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице чемпионата России. Евсеев возглавил «Факел» в концовке прошлого сезона и спас команду от вылета в ФНЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Виталий Дьяков РПЛ
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