«Зенит» не подпишет бразильца Нестора

Хавбек бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестор вряд ли окажется в петербургском «Зените». Об этом рассказал представитель игрока Десио Берман.

«У меня нет уверенности в том, что трансфер Родриго в «Зенит» может состояться. Скорее всего, он продолжит играть за «Сан-Паулу», - приводит слова футбольного агента «РБ Спорт».

Нестор связан контрактными обязательствами с «Сан-Паулу» до конца 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в семи миллионов евро.

«Зенит» занимает второе место в чемпионате России после семи сыгранных туров. На счету подопечных Сергея Семака 14 набранных баллов.