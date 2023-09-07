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Глебов не полетел на открытую тренировку сборной России

07 Сентября 2023 • 11:49 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
Через 6 ч. 43 мин.

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не полетел на открытую тренировку сборной России, которая пройдёт в Мурманской области.

По информации «РБ Спорт», Глебов остался в Новогорске, где будет тренироваться индивидуально. Также отмечается, что с национальной командой не полетел защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Предстоящая тренировка пройдёт в селе Белокаменка на берегу Кольского залива. Напомним, что 7 и 11 сентября сборная России в разных составах проведёт товарищеские матчи с олимпийской командой Египта, а 12 сентября встретится с Катаром в Дохе.

В текущем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 10 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Данил Глебов
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