В греческой «Ламии» подтвердили переговоры с Дзагоевым

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев действительно находится в сфере интересов «Ламии». Об этом рассказал спортивный директор греческого клуба Сакис Цикнис.

«Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведем переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком», - сказал представитель клуба в разговоре с корреспондентом Sport24.

Последним местом работы Алана был казанский «Рубин», из которого он ушел минувшим летом. Игрок сейчас находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 33-летний Дзагоев провел 20 матчей в Мелбет-Первой лиге. Хавбек забил три гола и получил две желтые карточки.