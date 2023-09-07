Лазарев - о стычке с Клаудиньо: «С Роналду поступил бы так же»

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Лазарев в очередной раз дал комментарий касательно конфликта с полузащитником петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же. Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, что между игроками произошла стычка во время матча Кубка России. Встреча завершилась минимальной победой «Балтики» со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лазарев провел семь поединков, в которых отметился одной голевой передачей.