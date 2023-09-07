Дзагоев близок к переходу в греческий клуб

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев, находящийся сейчас в статусе свободного агента, близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964».

По информации «Чемпионата», в настоящий момент стороны согласовывают условия личного контракта Дзагоева. Отмечается, что в услугах 33-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер греческой команды Леонидас Воколос.

Напомним, что прошлый сезон Дзагоев провёл в «Рубине». Опытный футболист принял участие в 20 матчах казанской команды, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Дзагоев также выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат России и ещё четыре раза становился обладателем Кубка страны.