Кутепов рассказал, почему решил перейти в «Велес»

Новичок «Велеса» Илья Кутепов рассказал о причинах своего перехода в московский клуб.

По словам 30-летнего футболиста, он рассчитывал остаться в Москве. Кроме того, как отмечает Кутепов, его подкупил интерес главного тренера «Велеса» Евгения Бушманова, с которым защитник ранее работал в «Спартаке-2».

«Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и всё контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть», — приводит слова Кутепова Sport24.

Напомним, ранее Кутепов выступал за «Спартак» и «Торпедо». В прошлом сезоне защитник провёл в составе «автозаводцев» 14 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.