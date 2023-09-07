Главный тренер нальчикского «Спартака», бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал первые семь туров чемпионата России.

- То, что «Краснодар» сегодня идёт на первом месте, это мини-сенсация. На мой взгляд, он раньше гораздо ярче играл в атаке. Например, когда там работал Мусаев. Сейчас же «Краснодар», по моему мнению, является самой сбалансированной командой в лиге и лидирует в таблице по праву. Он создаёт моменты впереди, но в то же время достаточно строго играет сзади.

Неожиданные осечки были у «Зенита» и у ЦСКА. Это делает наш чемпионат интересным, добавляет в него интригу. «Локомотив» подтянулся к группе лидеров, создаётся конкуренция в верхней части таблицы. Если говорить про «Спартак», то пока что он не впечатляет своими результатами ни своих болельщиков, ни руководство клуба. Там происходят какие-то глубинные процессы, у команды нет стабильности, и отсюда идёт отсутствие результата.