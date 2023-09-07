Гаранина и Черевченко не будет в «Факеле»

Воронежский «Факел» подыскивает нового главного тренера после недавнего увольнения Вадима Евсеева. Ранее сообщалось в СМИ, что в список претендентов на освободившееся место входят Вадим Гаранин и Игорь Черевченко.

Но, как стало известно источникам, это информация оказалась неправдивой. С высокой долей вероятности ни один из вышеназванных тренеров не будет работать в воронежском коллективе.

«Факел» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Команда набрала четыре балла и занимает предпоследнее место после семи туров. Следующий матч в чемпионате воронежский коллектив сыграет против «Урала» 17 сентября.