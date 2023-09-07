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Ярошик: «Хотелось по-другому вернуться в Россию»

07 Сентября 2023 • 10:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о своём пребывании в России.

Напомним, чешский специалист возглавил «Оренбург» минувшим летом, однако покинул свой пост уже после пяти стартовых туров РПЛ. По словам Ярошика, пока он не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.  

«Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — цитирует Ярошика Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент «Оренбург» возглавляет испанский специалист Давид Деограсия. После семи туров РПЛ южноуральская команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
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