Ярошик: «Хотелось по-другому вернуться в Россию»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о своём пребывании в России.

Напомним, чешский специалист возглавил «Оренбург» минувшим летом, однако покинул свой пост уже после пяти стартовых туров РПЛ. По словам Ярошика, пока он не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

«Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — цитирует Ярошика Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент «Оренбург» возглавляет испанский специалист Давид Деограсия. После семи туров РПЛ южноуральская команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.