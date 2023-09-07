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«Ахмат» близок к подписанию бразильского футболиста

07 Сентября 2023 • 10:07 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

«Ахмат» близок к подписанию контракта с полузащитником «Крузейро» Даниэлем Жуниором. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, 21-летний футболист прилетел в Турцию для того, чтобы получить рабочую визу. Ранее Даниэль Жуниор опубликовал пост из Грозного в своей социальной сети.

За «Крузейро» Даниэль Жуниор выступает с начала 2022 года. В общей сложности в составе взрослой команды бразильского клуба атакующий полузащитник провёл 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 1,4 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крузейро Ахмат трансферы футбола - лето 2023 Даниэль Жуниор
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