«Ахмат» близок к подписанию бразильского футболиста

«Ахмат» близок к подписанию контракта с полузащитником «Крузейро» Даниэлем Жуниором. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, 21-летний футболист прилетел в Турцию для того, чтобы получить рабочую визу. Ранее Даниэль Жуниор опубликовал пост из Грозного в своей социальной сети.

За «Крузейро» Даниэль Жуниор выступает с начала 2022 года. В общей сложности в составе взрослой команды бразильского клуба атакующий полузащитник провёл 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 1,4 миллиона евро.