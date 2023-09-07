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Денис Попов – о 7-м месте ЦСКА: «Не всем же, как «Алания», идти мощно, уверенно и без шансов» эксклюзив

07 Сентября 2023 • 09:59 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление «красно-синих» на первом отрезке чемпионата России до сентябрьских матчей сборных.

- Безусловно, хотелось бы, чтобы ЦСКА шёл хотя бы в тройке. Почему не выиграли в последнем матче у «Зенита»? Потому что пропустили на последних минутах, где-то не хватило концентрации. Есть над чем работать. Как раз сейчас наступила пауза на матчи сборных, можно провести анализ и работу над ошибками. Чемпионат длинный, поэтому всё ещё впереди. Не всем же, как «Алания», идти мощно, уверенно и без шансов для остальных (смеётся).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алания Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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Комментарии (1)
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Кришна
07 Сентября 2023 в 10:07
Алания идет без шансов для остальных))) а он смешной)
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