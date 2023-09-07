Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление «красно-синих» на первом отрезке чемпионата России до сентябрьских матчей сборных.

- Безусловно, хотелось бы, чтобы ЦСКА шёл хотя бы в тройке. Почему не выиграли в последнем матче у «Зенита»? Потому что пропустили на последних минутах, где-то не хватило концентрации. Есть над чем работать. Как раз сейчас наступила пауза на матчи сборных, можно провести анализ и работу над ошибками. Чемпионат длинный, поэтому всё ещё впереди. Не всем же, как «Алания», идти мощно, уверенно и без шансов для остальных (смеётся).