Угаров назвал Барриоса самым стабильным полузащитником «Зенита» после Денисова

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров прокомментировал информацию о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» Вильмар Барриос продлил контракт с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение колумбийского футболиста с «Зенитом» рассчитано до середины 2027 года. По новому контракту Барриос будет зарабатывать около 2 миллионов евро за сезон.

«Видимо, Барриос реально понимает, что так зарабатывать он можно только здесь. И играет на своём уровне, без спадов. Наверное, после Игоря Денисова на этой позиции — самый стабильный», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

Напомним, Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 18 миллионов евро.