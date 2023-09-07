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Гаранин рассказал, что мог возглавить «Динамо»

07 Сентября 2023 • 09:48 Комментировать

Экс-наставник «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, что мог занять пост главного тренера столичного «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича.

«В июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Личку. Хочу, чтобы у него все получилось!» - рассказал специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Марцел Личка занял пост главного тренера «Динамо» минувшим летом. Под его руководством «бело-голубые» набрали 14 баллов после семи туров. Столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вадим Гаранин
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