Гаранин рассказал, что мог возглавить «Динамо»

Экс-наставник «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, что мог занять пост главного тренера столичного «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича.

«В июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Личку. Хочу, чтобы у него все получилось!» - рассказал специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Марцел Личка занял пост главного тренера «Динамо» минувшим летом. Под его руководством «бело-голубые» набрали 14 баллов после семи туров. Столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.